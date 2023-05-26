"فى حضرة سيدنا محمد".. أصوات المصريين تعلو بالصلاة على النبى داخل المساجد (فيديو)

خمس دقائق قضاها المصريون في حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بجميع مساجد مصر في مشهد روحاني شعر المصريون جميعًا وكأنهم في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد ترديد الصلاة الإبراهيمية بصورة جماعية عقب صلاة الجمعة بجميع المساجد.

وكانت صيغة الصلاة على النبي هى الصيغة الإبراهيمية التي يرددها كل الناس في الصلاة: "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد".

وفي مسجد سيدنا الإمام الحسين احتشد الآلاف من المصريين لأداء صلاة الجمعة، على رأسهم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة السابق، والدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف، وعقب الصلاة، اهتز المسجد بأصوات المصريين بترديد الصلاة المحمدية بالصيغة الإبراهيمية.