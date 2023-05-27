سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 27-5-2023

يبحث الملايين من المواطنين عن سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 27-5-2023؛ نظرا لأهميتها في تحديد أسعار السلع في الأسواق المصرية، خلال الفترة المقبلة، والتي تؤثر على حياة كافة المواطنين، وذلك عقب عدة ارتفاعات متتالية في المحلات التجارية للمستهلكين.



سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 27-5-2023

استقر سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 27-5-2023 في البنوك خلال الأسابيع الأخيرة داخل البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وشركات الصرافة المرخصة، وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري للعملة الأجنبية، وإليكم أسعار الصرف بالتفصيل:-

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.94 جنيه للبيع و30.84 جنيه للشراء.

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغ الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

قدر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك الكويت الوطني عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصلت قيمة العملة الأمريكية في المصرف العربي الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

قدر الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

في البنك العربي الأفريقي الدولي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والإسكان وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري

وصل سعر صرف اليورو الأوروبي إلى 33.08 جنيه للبيع و33.20 جنيه للشراء.

سجل الجنيه الاسترليني نحو 38.13 جنيه للبيع و38.26 جنيه للشراء.

يتداول الريال السعودي بنحو 8.22 جنيه للبيع و8.24 جنيه للشراء.

سجل الدينار الكويتي نحو 100.28 جنيه للبيع و100.63 جنيه للشراء.

وصل الدرهم الإماراتي إلى 8.39 جنيه للبيع و8.42 جنيه للشراء.