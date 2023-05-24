الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. تفاصيل أول معرض للكتب المستعملة بالهرم

معرض للكتب المستعملة
معرض للكتب المستعملة بالجيزة

تنظم مكتبة "حارة الوراقين"، أول معرض للكتاب المستعمل في الهرم بالجيزة، الذي يضم مجموعة كبيرة من الكتب القيمة، والطبعات النادرة، ومجموعة متنوعة من الروايات العربية والمترجمة والتاريخية، وذلك خلال الفترة من 26 مايو حتى يوم 1 يونيو المقبل.

 

أول معرض للكتب المستعملة

وتقول إيمان وحيد، مؤسسة مكتبة "حارة الورقين" ومنظمة معرض الكتاب المستعمل، إن المعرض خاص بالكتب المستعملة والطبعات القديمة النادرة، موضحة أن الكتب بحالة سليمة تمامًا وبعضها إصدارات قديمة ولكنها بحالة جديدة، ولكنها بأسعار مخفضة.

 

وتضيف إيمان وحيد، لـ "الدستور"، أن الكتب الذي سيقدمها المعرض، ستكون في كل المجالات مثل الأدب والعلوم والتاريخ والسياسة، كما أن هناك قسم خاص بإصدارات الهيئة العامة للكتاب ومكتبة الأسرة.

أول معرض للكتب المستعملة

وأيضًا قسم خاص بروايات الجيب الخاصة بالدكتور نبيل فاروق ودكتور، أحمد خالد توفيق وغيرهم الكثيرون من الكتاب، بالإضافة إلى الكتب الدينية والتراثية والموسوعات القانونية

 

وأشارت إيمان إلى أن المعرض سيضم قسم آخر، للكتب والروايات باللغات الأجنبية بالإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية، بالإضافة إلى إتاحة كتب تخصصية في مجالات  الرياضيات والتسويق والتجارة والإدارة.

 

إلى جانب، مجموعة كبيرة من القواميس والمعاجم بلغات مختلفة سواء قواميس عامة أو متخصصة، حسبما تقول إيمان.

أول معرض للكتب المستعملة

أسعار معرض الكتب المستعملة

أما عن أسعار معرض الكتب المستعملة، فتكشف إيمان، أن الأسعار تبدأ من 5 ج حتى 35 ج

 

كما يقدم المعرض، مجموعة من روائع الأدب العربي في طبعتها القديمة، لكل من الكتاب، نجيب محفوظ، وإحسان عبد القدوس، وتوفيق الحكيم ويوسف السباعي ويوسف إدريس وأحمد باكثير ونبيل راغب وغيرهم الكثيرين.

أول معرض للكتب المستعملة

أما روايات الجيب، فيضم المعرض مجموعة كبيرة مختلفة منها، مثل روايات، ملف المستقبل ورجل المستحيل، وزهور، كوكتيل ٢٠٠٠، ما وراء الطبيعة، نوفا، المكتب رقم ١٩، أجمل حكايات الدنيا، فارس الأندلس، عبير، فلاش، وأعداد خاصة من رجل المستحيل، وغير من كتب الجيب المحببة للكثير من القرأ منذ الطفولة وحتى اليوم.

 

وشاركت مكتبة حارة الوراقين، في العديد من المعارض الأخرى، مثل معرض للكتاب المخفض بالتعاون مع مكتبة الميكروفون، كما شاركت بمعرض العجمي لكتاب الطفل، وغيرها من المعارض الهامة للكتب.

الهيئة العامة للكتاب الروايات العربية الدكتور نبيل فاروق أول معرض للكتب المستعملة رجل المستحيل

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