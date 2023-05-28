الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأحد 28-5-2023 خلال التعاملات المسائية

أرشيفية
أرشيفية

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، استقرارًا في البنوك المصرية والعاملة في مصر، مسجلاً 33.08 جنيه للشراء، و 33.20 جنيه للبيع وفقًا لتحديث متوسط اسعار العملات في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الأحد أمام الجنيه المصري

يستعرض "الدستور" اخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 28 مايو، بعد استقرار سعره في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال التعاملات المسائية. 

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.21 جنيه للشراء، و33.36 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.11 جنيه للشراء، 34.29 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنك الاهلي المصري حيث بلغ نحو 33.11 جنيه للشراء، و33.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الاحد 28 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات

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سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIb

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، مسجلاً 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليبلغ نحو 33.21 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

سعر اليورو في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.21 جنيه للشراء، و34.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

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