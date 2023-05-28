الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن جراء انقلاب سيارة يقودها ابنه على الطريق الصحراوي في سوهاج

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة اتجاه محافظة أسيوط انقلاب سيارة نقل على الطريق يقودها طالب، وذلك عقب اختلال عجلة القيادة بيده، واصطدامها بصخرة نتج عن الحادث وفاة والد قائد السيارة، تم نقله لمستشفى جهينة المركزي.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة ووجود متوفى تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الصحراوي الغربي اتجاه أسيوط دائرة مركز جهينة، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل " قيادة المدعو عبد الله ز ع م 20 سنة طالب ويقيم الدقهلية اختلت عجلة القيادة بيده  مما أدي لانحرافها بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق واصطدامها بصخرة.

نتج عن الحادث وفاة والد قائد السيارة المدعو زكريا ع م ع ر 51 سنة سائق ويقيم بذات الناحية من مستقلي السيارة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

الأكثر قراءة

أمطار قد تصل للسيول بسيناء.. "الأرصاد": طقس اليوم حار ورياح مثيرة للأتربة

"الري": 4 مسابقات خلال أسبوع القاهرة للمياه وقائمة متحدثين دوليين

"القاهرة الإخبارية": هبوط طائرة مصرية بسلام فى جدة بعد انفجار أحد إطاراتها

وزير الرى: أسبوع القاهرة السادس يهدف لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخى

تفاصيل فستان والدة رجوى آل سيف خطيبة ولى العهد الأردنى

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات الأسبوعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟