السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيقات: اختلال عجلة القيادة السبب فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الأوسطى

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

تبين من التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة بأكتوبر حول إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الأوسطي أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما تسبب فى انجراف السيارة وعدم السيطرة عليها وانقلابها.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسؤالهم عن الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أسفل الطريق الأوسطي أمام مساكن أبناء الجيزة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إسعاف وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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