السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء|بث مباشر لحفل ختام مهرجان كان 2023.. وريال مدريد يتعادل مع إشبيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد "الدستور" موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

 

الحوار الوطنى يناقش مشروع قانون إنشاء مجلس للتعليم والتدريب.. الأربعاء

استجابةً لدعوة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه اليوم، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

https://www.dostor.org/4407497

 

بث مباشر لحفل ختام مهرجان كان 2023.. إطلالات مبهرة

بعد أسابيع حافلة بالأحداث الفنية المبهرة في مدينة كان بجنوب فرنسا، وصل مهرجان كان السينمائي 2023 إلى لحظته الأخيرة. ينطلق مساء اليوم السبت حفل توزيع جوائز السعفة الذهبية.

https://www.dostor.org/4407455

 

الدستور تكشف ملفات الاجتماع السنوى لـ«المجمع المقدس»

تنطلق الاجتماعات السنوية للمجمع المقدس التابع للكنيسة الأرثوذكسية، اليوم، فى مركز لوجوس البابوى، بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وتستمر لمدة أسبوع، وتناقش عددًا من القضايا المهمة والأوضاع الكهنوتية والتشريعية للكنيسة.
https://www.dostor.org/4407474

 

"بسبب لهو الأطفال".. طعنة نافذة بالبطن تقتل شابًا فى مشاجرة بالمنيرة

تسبب لهو الأطفال في منطقة المنيرة في مصرع شاب على يد آخر خلال مشاجرة نشبت بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقبق.

https://www.dostor.org/4407493

 

الشوط الأول.. ريال مدريد يتعادل مع إشبيلية بالدوري الإسباني

تعادل ريال مدريد مع مضيفه إشبيلية في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ37 من عمر بطولة الدوري الإسباني، بهدف لكل منهما.

https://www.dostor.org/4407524

 

قرية فيشا بالمحمودية تستقبل قافلة قصور الثقافة ضمن "حياة كريمة"

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بمركز شباب قرية "فيشا" التابعة لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، ضمن برنامج فعاليات الهيئة بقرى مبادرة حياة كريمة.

https://www.dostor.org/4407454

 

عقب تصدره التريند.. القصة الكاملة لأزمة غناء ورقص الشيخ ممدوح عامر

تصدر القارئ والشيخ ممدوح عامر محركات البحث الإلكتروني عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب ظهوره في مقطع فيديو وهو يرقص ويغني أغنية للراحلة كوكب الشرق أم كلثوم، وهو الأمر الذي أثار غضب روّاد السوشيال ميديا. 

https://www.dostor.org/4407320

 

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" أسباب الرياح والأتربة على البلاد (صور)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهئية العامة للأرصاد الجوية، عن أن السبب الرئيسي وراء عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ووجود تقلبات في حالة الطقس، هو تأثر البلاد بمنخفض جوي.

https://www.dostor.org/4407432

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