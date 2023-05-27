الشوط الأول.. ريال مدريد يتعادل مع إشبيلية بالدورى الإسبانى

تعادل ريال مدريد مع مضيفه إشبيلية في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ37 من عمر بطولة الدوري الإسباني، بهدف لكل منهما.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية ولكن لم يتفوق أحدهما على الآخر على مستوى الخطورة على المرمى.



وسجل رافا مير الهدف الأول لفريق إشبيلية في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط بتسديدة على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك على يمين الحارس كورتوا.

واستمرت محاولات لاعبي فريق ريال مدريد لإدراك هدف التعادل في الدقائق التالية من عمر الشوط.



وسجل رودريجو هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.



وتبادل كلا الفريقين الاستحواذ على مجريات اللعب في الدقائق التالية من عمر المباراة، وحاول كلًا منهما الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم.

وشهدت الدقائق الخمسة الأخيرة من عمر الشوط الأول استحواذ من لاعبي فريق إشبيلية وتقدم للهجوم أملًا في تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط، وكذلك استمر لاعبو ريال مدريد على أدائهم الهجومي والضغط من أجل هز الشباك.

وسدد لاعبو إشبيلية كرة واحدة على المرمى من 6 محاولات مقابل تسديدة من محاولتين لفريق ريال مدريد.



واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 73% مقابل 27% لصالح فريق إشبيلية.