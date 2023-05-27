عقب تصدره التريند.. القصة الكاملة لأزمة غناء ورقص الشيخ ممدوح عامر

تصدر القارئ والشيخ ممدوح عامر محركات البحث الإلكتروني عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب ظهوره في مقطع فيديو وهو يرقص ويغني أغنية للراحلة كوكب الشرق أم كلثوم، وهو الأمر الذي أثار غضب روّاد السوشيال ميديا.

وانقسم روّاد السوشيال ميديا لفريقين البعض منهم اعترض على أن قارئ القرآن الشيخ ممدوح عامر يظهر على العامة وهو يرقص ويغني ومتخلي عن عمامته، والبعض الآخر رأي أنه من حقه أن يفعل هذا لطالما فرحة تخصه وأمر عائلي يهمه.

ورأي حساب يحمل اسم محمد رمضان من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه من الصعب أن يري شيخه المفضل وهو يتمايل مع الأغاني، قائلًا: "لو هو تبقى مصيبه سودة"، وكتب عمر بدر: "للاسف هو ده الشيخ ممدوح عامر"، ووصف محمد حسان فعل القارئ الشيخ ممدوح عامر قائلًا: "فضايح"، وكتب آخر ويدعى رمضان شحاتة: "ياعم دول بيقراو القرآن علشان الفلوس بس ما تقولش أهل قرن".

فيما رأي البعض أنه من حقه أن يفعل ما يشاء في فرح أخيه، وقال حساب يحمل اسم أبو ناهد غلوش، من مستخدمي السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إذا مكنش هيفرح في فرح اخوه هيفرح لمين"، وكتب محمد الجفري من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "اتقوا الله دا فرح أخوه، يا حشرييين"، وعلّق أبو فارس المصري، من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: "إنسان يا بشر".

وفي السياق ذاته، رأي القارئ الشيخ ممدوح عامر على هذه الأزمة: "وبالنسبة ليّا هذه هي طبيعة شخصيتي، وبحب أكون تلقائي في كل مواقفي حتى في القراءة نفسها، بحب التلقائية في أي شيء، لو فيه حاجة بحب أعملها بعملها في العلن وليس في الخفاء كوني الشيخ ممدوح عامر، لأني بعمل اللي مقتنع بيه، ومن وجهة نظري مش غلط، ولا يوجد به أي شيء من الانحراف".

الشيخ محمد حشاد نقيب القراء

وردًا على حديث القارئ الشيخ ممدوح عامر بأن الفرح كان للأقارب والجيران، قال الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ ونقيب القراء: «الشيخ ممدوح مبيقعدش ياكل غير لما حد يصوره، فهو عارف ومدرك جيدًا أن هناك تصويرًا، والتصوير هو اللي جابله الأذية».

وأضاف: "الشيخ ممدوح لو عايز يخدم نفسه ينزل اعتذار بإنه مكنش يقصد ذلك، ليخفف غضبة الناس عليه، ويكون له سند في النقابة، هنقول والله الراجل اعتذر، وهيكون القرار الصادر ضده من النقابة خفيف، واللي إحنا نستطيع نخفف وطأة هذا الموضوع هنعمل اللازم، ومش هنتأخر".

https://www.facebook.com/reel/665857668795438?s=chYV2B&fs=e&mibextid=6AJuK9