"بسبب لهو الأطفال".. طعنة نافذة بالبطن تقتل شابًا فى مشاجرة بالمنيرة

تسبب لهو الأطفال في منطقة المنيرة في مصرع شاب على يد آخر خلال مشاجرة نشبت بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقبق.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمقتل شاب في مشاجرة بين طرفين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى "زياد. ا. ب"، 25 عامًا، مصاب بطعنة نافذة بالبطن.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بسبب قيام طفل بإلقاء طوبة على محل الطرف آخر تسبب في كسر الزجاج، فتطورت المشاجرة بين الطرفين ولقي أحدهما مصرعه بطعنة نافذة.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.