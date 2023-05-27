السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" أسباب الرياح والأتربة على البلاد (صور)

رياح وأتربة
رياح وأتربة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهئية العامة للأرصاد الجوية، عن أن السبب الرئيسي وراء عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ووجود تقلبات في حالة الطقس، هو تأثر البلاد بمنخفض جوي.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهئية العامة للأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيكون هناك زيادة في سرعة الرياح والتي ستتراوح من 235 إلى 245 كيلو مترا في  الساعة بأغلب مناطق الجمهورية، ستكون مثيرة للرمال والأتربة على الأماكن المكشوفة في القاهرة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ونصحت الدكتورة منار غانم، مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات، وعلى السائقين توخي الحذر أثناء القيادة بسبب حجب الرؤية بسبب الشبورة والأتربة التي ضربت البلاد، وانخفاض الرؤية الأفقية.

وحذرت من الاقتراب من أعمدة الإنارة والأشجار واللوحات المعدنية وذلك بسبب نشاط الرياح.

واختتمت حديثها: "يستمر  نشاط رياح مثير للرمال والأتربة وأجواء مغبرة على أغلب الأنحاء، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية  وشمال الوجه البحرى، تكون رعدية على جنوب ووسط الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر".

درجات الحرارة غدًا الأحد

 ستكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى خلال ساعات النهار 34 درجة مئوية، فيما تسجل ليلا 21 درجة مئوية.

 

درجات الحرارة على السواحل الشمالية 25 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تسجل 19 درجة مئوية ليلا.

 

تسجل درجات الحرارة على محافظة جنوب سيناء 34 درجة مئوية نهارا، بينما تسجل 23 ليلا.

 

تسجل درجات الحرارة على محافظات شمال الصعيد 34 درجة مئوية نهارا و23 درجة مئوية ليلا.

 

تسجل درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد 41 درجة مئوية نهارا و24 درجة مئوية ليلا.

 

 

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