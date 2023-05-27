قرية فيشا بالمحمودية تستقبل قافلة قصور الثقافة ضمن "حياة كريمة"

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بمركز شباب قرية "فيشا" التابعة لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، ضمن برنامج فعاليات الهيئة بقرى مبادرة حياة كريمة.

تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من الورش الفنية، بمشاركة عدد كبير من أبناء القرية منها، ورشة الرسم والتلوين مع شرح لكتيب حول "فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه" تنفيذ منى القماح، والتي قدمت شروحا أيضا حول محو الأمية الرقمية، إلى جانب ورشة التلوين على الوجه مع حمدي الرديني وحسن البنا، بالإضافة إلى ورشة الحكي واكتشاف المواهب في الغناء والشعر والإلقاء مع وائل الشبكي، وقام المدربون إيمان مصطفى، ضحى كفوري، نهى صبحي، هبه القاضي بتدريب الفتيات على أعمال الهاند ميد كالكروشيه وعمل ماسكات وتيجان وعرائس من خلال ورشة تدوير الخامات والفوم جليتر.

اختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة أبوقير للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، التي تفاعل معها أهالي القرية والقرى المجاورة بما قدمته من أروع الأغاني منها: بيت العز، سلم على، على رمش عيونها، دينجا دينجا، تمر حنة، جانا الهوا، وغيرها من الأغاني وسط حضور جماهيري كبير.

الفعاليات ينظمها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، بالتعاون مع مركز ومدينة المحمودية، وتقام بالقرية على مدار ثلاثة أيام، ضمن برنامج تستهدف من خلاله هيئة قصور الثقافة الوصول بالخدمات الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتي لا توجد بها مواقع ثقافية.

جاء ذلك ضمن الفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، وبناء الإنسان، وتحقيق العدالة الثقافية، تنفيذا لاستيراتيجة مصر 2030، التي تعمل عليها الدولة المصرية، لتوفير كافة الخدمات للمواطن أيا كان موقعه.