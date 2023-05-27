بث مباشر حفل ختام مهرجان كان 2023.. إطلالات مبهرة

بعد أسابيع حافلة بالأحداث الفنية المبهرة في مدينة كان بجنوب فرنسا، وصل مهرجان كان السينمائي 2023 إلى لحظته الأخيرة. ينطلق مساء اليوم السبت حفل توزيع جوائز السعفة الذهبية.

تتكون لجنة التحكيم، بقيادة روبن أوستلوند الفائز العام الماضي من فيلم Triangle of Sadness، من ممثلين ومخرجين وصانعي أفلام من جميع أنحاء العالم مثل Julia Ducournau وBrie Larson وRungano Nyoni وMaryam Touzani وPaul Dano وDenis Ménochet وAtiq Rahimi وداميان زيفرون.

أما بالنسبة للحفل نفسه، فمن بين مقدمي الحفل الممثلون سونغ كانغ هو، زار أمير إبراهيمي، جون سي رايلي، والمدير الإبداعي لبيكسار بيت دوكتر، مع تسليم الممثل أورلاندو بلوم الجائزة النهائية.

المخرجون المخضرمون ويس أندرسون، كين لوتش وفيم فيندرز هم من بين أولئك الذين يتنافسون على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي في الحفل الختامي يوم السبت، مع 21 فيلمًا في المنافسة على الجائزة الكبرى.

سيكون الفيلم الختامي لهذا العام هو فيلم "Elemental" لبيكسار، وهو فيلم رسوم متحركة عن مدينة تعيش فيها العناصر الأربعة معًا، ويضم أصوات ليا لويس ومامودو آثي.

المخرج السويدي روبن أوستلوند، أحد المخرجين التسعة الذين فازوا بالسعفة الذهبية مرتين، عن "مثلث الحزن" في 2022 و2017 "الساحة"، هو رئيس لجنة التحكيم لهذا العام.