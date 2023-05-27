السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى يناقش مشروع قانون إنشاء مجلس للتعليم والتدريب.. الأربعاء

الحوار الوطني
الحوار الوطني

استجابةً لدعوة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه اليوم، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه السيد رئيس الجمهورية.

وسيتم عقد الجلسة، يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

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