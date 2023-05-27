"الأعلى للآثار" يعلن اكتشاف أكبر ورشتى تحنيط آدمية وحيوانية بمنطقة آثار سقارة

علق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، علي اكتشاف البعثة الأثرية المصرية أكبر ورشتي تحنيط آدمية وحيوانية بمنطقة سقارة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت،: "أول مرة نلاقي ورشة بهذا الحجم في منطقة سقارة، واكتشاف هذه الورشة المتعلقة بتحنيط المومياوات والحيوانات سيساعدنا في معرفة علم التحنيط، وأثناء الحفائر وجدنا مقبرة تعود للدولة القديمة والنقوش والألوان الموجودة فيها في منتهى الروعة وفي مناظر دنياوية ومناظر دينية".

وأضاف الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، أنه تتوالى الاكتشافات ومئات التوابيت وآخرها إعلان اليوم عن أكبر ورشة تحنيط.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنهم وجدوا في الاكتشاف الأخير كمًا كبيرًا من المقابر بعضها يرجع للدولة الحديثة وأخرى للقديمة.

وتابع: "كان لدينا إيمان أن هناك ورشة للمومياوات، ولقينا أغلب مواد التحنيط والأدوات المستخدمة".