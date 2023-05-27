السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لرفع مستوى الأداء.. حركة تنقلات بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

جريدة الدستور

أصدر المهندس حسن محمد البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، حركة تنقلات لرفع مستوى الأداء وتحقيق المستهدفات المطلوبة وشملت كل من:-

١- ​نقل المهندس حاتم محمد صلاح الدين طعيمة رئيس قطاع التحكم والوقاية والاتصالات والمشرف على قطاع السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية للعمل بوظيفة رئيس قطاع شبكات توزيع كهرباء المنوفية.

٢- نقل المهندس أحمد محمود عبد الباري فودة رئيس قطاع مشروعات كهربة الريف بالغربية للعمل بوظيفة رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية.

٣- ​نقل المهندسة حنان علي الشعراوي عبد الباقي مدير عام الإدارة العامة لهندسات قويسنا للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة لهندسات بنها.

٤- ​نقل المهندس أحمد لطفي محمد مجاهد مدير عام الإدارة العامة لهندسات طنطا للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون التشغيل.

٥- ​نقل المهندسة  لمياء محمد محمد القاضي مدير عام الإدارة العامة لشئون التشغيل للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية غرب الغربية.

٦- ​نقل الدكتورة المهندسة عبير عبد الرحيم الشوربجي شمه مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية غرب الغربية للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الأحمال والطاقة.

٧- نقل المهندس عماد محمد عبد المجيد المعداوي مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الأحمال والطاقة للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للمخازن.

٨- ​نقل المهندس صبحي محمد أبو الفتح عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمخازن للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والحماية المدنية غرب الغربية.

٩- ​نقل المهندس محمد عبد الخالق حسن إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والحماية المدنية غرب الغربية للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة لهندسات طنطا.

١٠- نقل  المهندس محمد حمدي رزق العدولى مدير عام الإدارة العامة للورش والمشرف على ادارة الاتصال السياسي للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للمشتريات وتكليفه بالإشراف على الإدارة العامة للورش وعلى إدارة الاتصال السياسي بجانب عمله لحين شغل الوظيفة.

١١- تكليف المهندس محمد إبراهيم محمد السيد  رئيس قطاع العدادات والدفع المسبق بالإشراف على قطاع التحكم والوقاية والإتصالات بجانب عمله لحين شغل الوظيفة.

١٢- تكليف المهندس  أحمد عز الدين أحمد نور الدين مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والحماية المدنية بالمنوفيه بالإشراف على الإدارة العامة لهندسات قويسنا بجانب عمله لحين شغل الوظيفة.

وأكد  «البيلي»، أن القرار جاء لصالح العمل وضخ دماء جديدة بإدارات الشركة المختلفة للعمل على تحسين الأداء ورفع معدلات الأداء، موضحا أنه مستمر بنفسه بمتابعة معدلات الأداء شهريا.

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