السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المُتحدة يشيد بجهود مصر فى استقبال اللاجئين

وزير الداخلية يستقبل المفوض
وزير الداخلية يستقبل المفوض السامى لشئون اللاجئين

استقبل اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية، فيليبو جراندى- المُفوض السامى لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك.

وقد أعرب المسئول الأممى عن تقديره جهود الدولة المصرية والأجهزة الأمنية فى استقبال اللاجئين وتقديم كافة أُطر الرعاية اللازمة لهم، مُؤكداً حرص المنظمة الدولية على تعزيز قنوات الاتصال والتعاون مع وزارة الداخلية المصرية.

من جانبه أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المُفوض السامى لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق له للقاهرة، مؤكداً حرص الدولة المصرية وأجهزة وزارة الداخلية على دعم وتعزيز جهود المنظمة والمجتمع الدولى فى ضوء التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المُتحدة يشيد بجهود مصر فى استقبال اللاجئين

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