أحمد أبوهشيمة: نعد دراسة كبيرة للشباب وتحديات سوق العمل فى المستقبل.. والأمن المعلوماتى مجال يحتاج إلى 200 ألف شاب فى مصر

قال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن الذكاء الاصطناعي سيقضي على ما يقرب من ٣٠٠ مليون وظيفة خلال السنوات الست المقبلة، موضحا أننا سنجد طائرة دون طيار وسيارة دون سائق وروبوت يجري حوارا بدلا من المذيع، وغير ذلك كثير من الوظائف الحالية.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، في برنامج «ضيفي»، المذاع على قناة «بلومبرج الشرق».

وأضاف أبوهشيمة: «ولكنه على المقابل، هناك توجه في مصر للتحول الرقمي، وهذا يحتاج بالضرورة لمتخصصين في مجال الأمن المعلوماتي».

وأوضح أبوهشيمة أنه يعد حاليا دراسة كبيرة للشباب وتحديات سوق العمل في المستقبل، واتضح من خلال الدراسة أن مجال الأمن المعلوماتي به ٩٠٠ فرد فقط حاليا، ويحتاج في الأساس لـ٢٠٠ ألف موظف في مصر فقط، فضلا عن البلاد المجاورة كالسعودية والإمارات التي تحولت رقميا بالفعل.