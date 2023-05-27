تشافي يكشف حقيقة رحيل كوندي عن برشلونة

حسم تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، الجدل حول إمكانية رحيل الفرنسي جويل كوندي مدافع الفريق هذا الصيف.

وكانت التقارير الصحفية فجرت مفاجآة الأسبوع الماضي، بخصوص طلب الدولي الفرنسي الرحيل عن البارسا الصيف الحالي بسبب عدم رضاه في مركزه الجديد.

وقال تشافي عن هذه الشائعات في المؤتمر الصحفي اليوم للقاء ريال مايوركا غدًا في الجولة قبل الأخيرة من الليجا:“سألتني قبل 4 أيام وجاوبت، لكن أنتم يا رفاق ما زلتم تصروا هنالك مشكلة وأكدت لكم لا يوجد أي مشكلة”.

وأضاف:“كانت هنالك محادثة صحية بيننا وهو محترف رائع وقطعة أساسية في تشكيل الفريق ويعطينا ضمان سواء في الجناح أو قلب الدفاع، لا يوجد حتى مشكلة واحدة”.

وكان كوندي صاحب الـ24 عامًا انضم لصفوف البارسا في صيف 2022 مقابل 50 مليون يورو حتى عام 2027 قادمًا من إشبيلية.

وشارك كوندي مع برشلونة في 38 لقاء هذا الموسم وسجل هدفا وحيدا وتوج ببطولتي الدوري والسوبر الإسباني.

نجح برشلونة في حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه هذا الموسم 2022-2023، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، وذلك للمرة 27 في تاريخه.