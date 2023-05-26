ننشر لكم رابط بوابة التعليم الفني التجاري 2023 للاستعلام عن نتيجة التجارة والزراعة والفندقي والصنايع، حيث يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية الفصل الدراسي الجاري 2022-2023، عن موعد الإعلان عن النتائج عبر بوابة التعليم الفني.

رابط بوابة التعليم الفني التجاري 2023 للاستعلام عن نتيجة التجارة والزراعة والفندقي والصنايع

وفي هذا السياق، يستطيع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية الاستعلام عن نتائجهم في الامتحانات النهائية الترم الثاني إلكترونيا، من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: على الطالب/ة تسجيل الدخول عبر بوابة التعليم الفني من خلال هذا الرابط التالي:

https://fany.emis.gov.eg.

الخطوة الثانية: على الطالب/ة الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة

الخطوة الثالثة: على الطالب/ة تحديد نوع الدبلوم المراد الاستعلام عن نتيجته سواء (صناعي- زراعي- فندقي- تجاري).

الخطوة الرابعة: على الطالب/ة تحديد محافظة الإقامة

الخطوة الخامسة: على الطالب/ة كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية

الخطوة السادسة: على الطالب/ة كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته إلكترونيًا

الخطوة السابعة: على الطالب/ة كتابة رقم جلوس الطالب.

الخطوة الثامنة: على الطالب/ة الضغط على زر الاستعلام.

وأخيراً: ظهور نتيجة الطالب بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

عدد طلاب وطالبات الدبلومات الفنية 2023

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 هذا العام نحو 760 ألف طالب وطالبة بكافة التخصصات، وفقاً لوزارة التربية والتعليم، كما يصل عدد الطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية نحو 1788 طالبًا وطالبة، أما عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية 525 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 1336 مادة.

وستعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 لكل التخصصات في 2550 لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، ويبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (184204) أعضاء داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية مراقبين وممتحنين وملاحظين وإداريين.