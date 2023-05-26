غدًا.. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسى الجارى

تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي الجاري 2022/2023م، غدًا السبت، ليؤدي الامتحانات 760 ألف طالب وطالبة، بكافة النوعيات (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي) للعام 2023 م، بالإضافة إلى عدد (1788) طالبا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، في (2550) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تنتهي يوم الخميس الموافق 8/6/2023، فيما سيتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16/6/2023.

وانتهت المديريات والإدارات التعليمية، من فرش وتجهيز استراحات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 700 استراحة.



وكانت قد استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التي اتخذت لحسن سير الامتحانات هذا العام والتي تتضمن الانتهاء من طباعة كافة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي– مزدوج) والتكنولوجيا التطبيقية.

كما قامت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بإصدار التكاليف الخاصة بالمرشحين لوظيفتي (رئيس– مراقب أول) لجنة سير وعددهم (5100) عضو للدور الأول فقط، وتم تسليمها للجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات.

كما قامت لجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات بإعداد التكاليف الخاصة بالمشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (سير الامتحان– تقدير الدرجات) بإجمالي عدد (235255) عضوًا وتم تسليمها يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023.

وأوضحت وزارة التعليم ، قيام لجان النظام والمراقبة بإعداد أرقام جلوس الطلاب وتسكينهم على اللجان التي سيؤدون الامتحان بها، وسيتم تسليمها إلى مندوبي المدارس يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023 حتى يتمكن الطلاب من تسلمها بدءاً من يوم الخميس الموافق 11/5/2023، إضافة إلى أنه تم تكليف مسئولي متابعة جاهزية الاستراحات للتأكد من جاهزية الاستراحات على مستوى الجمهورية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه معلمي التعليم الفني خلال هذه الفترة.

كما تم التأكيد على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه، مشدداً على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله (حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان، سواء مع الممتحنين أو الطلاب– انتحال صفة الطالب– الطرق التقليدية) وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.