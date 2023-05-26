الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

11 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالإسماعيلية غدًا

الدكتور محمد بحيري
الدكتور محمد بحيري

أكد الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن ١١٢٤٢ طالبًا وطالبة سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية، غدًا بالإسماعيلية في مادتيّ اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك في إطار تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ غدًا السبت، من خلال ٣٧ لجنة أساسية و١١ لجنة فرعية وتستمر حتى 8 يونيو المقبل، لافتة إلى أن تعليم الإسماعيلية أعد الدعم اللوجيستي اللازم بتجهيز ٣٥ استراحة لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأضاف الدكتور محمد بحيري، وكيل الوزارة، أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022- 2023 للتعليم المزدوج ١٥٩ طالبًا وطالبة، و٣٠٠٤ طلاب وطالبات بالتعليم التجاري و٤٨١٩ طالبًا وطالبة بالتعليم الصناعي و٣٤١٨ طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي والفندقي ١٢٧ طالبًا وطالبة.

وأكد أن هناك تعليمات مشددة بمنع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان لمنع الغش وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين صفوف الطلاب دون تمييز مع تطبيق كل اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات بكل حزم من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية، سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات في هذا الشأن والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وتصل إلى الحبس والغرامة، محذرًا من الآثار السلبية والعقوبات المترتبة على الغش، أو الشروع فيه، أو تسريب الامتحانات بأي طريقة.

وشدد وكيل الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية والالتزام بالتنبيه المشدد على الجميع بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الامتحانات.

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