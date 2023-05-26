"تعليم مطروح": الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير استراحات إقامة منتدبي امتحانات الدبلومات والثانوية

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الاستراحات الحكومية الخاصة بإقامة منتدبي امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية العامة، وذلك بعد توريد التجهيزات اللوجستية الخاصة بها وتوزيعها علي الفور علي كافة الإدارات التعليمية الثمانية وقطاع البنجر.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن ذلك يأتي في إطار خطة تعليم مطروح لتطوير منظومة الاستراحات الحكومية الخاصة بإقامة المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادات العامة، مشيرا أن الدعم اللوجستي بالمرحلة الأولي تم تنفيذه في توقيت قياسي.

وقدم "شحاته"، الشكر والتقدير الي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لدعمه المتواصل للمنظومة التربوية بمطروح، كذلك قدم الشكر الي اللواء خالد شعيب قائد الإقليم، لحرصه علي تذليل أي عقبات تواجه المديرية علي مدار العام الدراسي.

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