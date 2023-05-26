الانتهاء من استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم

أعلنت دكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وإشراف الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تم الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم، ومنها تجهيز (اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع) لتكون مستعدة لاستقبال الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات.

وأوضحت دكتورة أماني قرني، أنه تم الانتهاء من تجهيز (27) استراحة مخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات وتم إمدادها بكل مستلزمات الإعاشة اللازمة من (آسرة ومشتملاتها - بوتاجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه) والتي تضمن للسادة المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية إقامة كريمة.

وشددت دكتورة أماني قرني، على عدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش.

وكذلك ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفورى في حالات الطوارئ، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

كما أشارت وكيل الوزارة، إلى أنه تم تجهيز خطوط سير مختلفة لتوزيع أسئلة الإمتحانات، بمركز توزيع الأسئلة للامتحانات النظرية، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

وأوضحت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميًا، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات (الصحة - الإسعاف - التأمين الصحي - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية) كلًا في مجاله للمعاونة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.