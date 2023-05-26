الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"سيارة مسرعه صدمتنا".. عامل يحكي لحظات الموت في حادث سير بالصف

جريدة الدستور

"السيارة كانت تسير بسرعة زائدة"، هذا ما قاله الناجي من اصطدام سيارة به وبشخص آخر، ما أسفر عن إصابته، ومصرع الثاني، بمنطقة الصف.

وقال الناجي من الحادث أنه فوجئ باصطدام السيارة بهما، نتيجة سير قائدها بسرعة زائدة، وذكر قائد السيارة، أنه لم يتمكن من السيطرة على عجلة القيادة، حيث تفاجأ بشخصين أمامه، مما أدى إلى اصطدام السيارة بهما.

أجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من طوارئ الصحة، باصطدام سيارة بأشخاص في منطقة الصف؛ وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين مصرع شخص، وإصابة آخر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحفظ رجال المباحث على قائد السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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