الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصنوع من خشب الأرز وطوله 42 مترًا.. 69 عامًا على اكتشاف "مركب خوفو"

مركب خوفو
مركب خوفو

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، فيديوجراف عن مركب الملك خوفو، احتفالًا بمرور 69 عامًا على اكتشافه.

ـ اكتشف "مركب الشمس" المصري كمال الملاخ في مايو 1954.
ـ وجد مفكك عند الضلع الجنوبي للهرم الأكبر بالجيزة.
ـ المركب ينتمي لعصر الملك خوفو 2551 ـ 2528 ق.م.
ـ مركب خوفو يبلغ عمره أكثر من 4600 عام.
ـ مصنوع من خشب الأرز وطوله نحو 42 مترًا.
ـ بدأت وزارة الثقافة في ترميم المركب عام 1961.
ـ مركب ذو مجاديف يصل طول الواحد إلى 9 أمتار.
ـ تم بناءه بالحبال فقط بدلاً من المسامير.

وتم نقل المركب إلى المتحف الكبير، وتعمل وزارة السياحة والآثار على تنفيذ مشاهدة محاكاة كاملة لإحدى الحفرتين التي تم اكتشاف إحدى مركبتي الملك خوفو بها، ومركب خوفو الأولى التي تم نقلها في أغسطس 2021 من مكان عرضها بمتحف مركب خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة، وأعمال ترميم وتركيب مركب خوفو الثانية، كما سيتم استخدام الوسائط المتعددة لتروي كيفية بناء مراكب الملك خوفو وأهميتها التاريخية والأثرية وقصة اكتشافها.

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