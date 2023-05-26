"الداخلية" تداهم 6 مصانع عشوائية غير مرخصة في الجيزة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الجيزة".

أسفرت جهودها فى مجال حماية البيئة "الصحة العامة – المواد الغذائية"، عن ضبط 6 قضايا عبارة عن 6 مصانع عشوائية "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة إضافات المواد الغذائية - تدوير المخلفات المعدنية والبلاستيكية لإنتاج الأدوات المنزلية – إعادة تدوير مخلفات الكرتون - تعبئة أسطوانات الأكسجين الطبي والصناعي).

وذلك بمضبوطات بلغت ( 600 كيلو جرام و1620 زجاجة "مواد غذائية – 3,5 طن و6000 قطعة "مخلفات معدنية" – 35 طنًا و 55900 قطعة مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها – 4 أطنان و10000 كرتونة مواد خام ومنتج نهائي لمخلفات ورقية – 20 طن مواد كيمياوية سائلة تستخدم فى تعبئة أسطوانات الأكسجين – 110 أسطوانات معبأة بالأكسجين الطبي والصناعى معدة للتداول) جميعها مجهولة المصدر بدون بيانات أو موافقة بيئية وغير مسجلة .