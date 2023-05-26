الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تداهم 6 مصانع عشوائية غير مرخصة في الجيزة

شرطة البيئة والمسطحات
شرطة البيئة والمسطحات

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الجيزة".

أسفرت جهودها فى مجال حماية البيئة "الصحة العامة – المواد الغذائية"، عن ضبط 6 قضايا  عبارة عن 6 مصانع عشوائية "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة إضافات المواد الغذائية - تدوير المخلفات المعدنية والبلاستيكية لإنتاج الأدوات المنزلية – إعادة تدوير مخلفات الكرتون - تعبئة أسطوانات الأكسجين الطبي والصناعي). 

وذلك بمضبوطات بلغت ( 600 كيلو جرام و1620 زجاجة "مواد غذائية – 3,5 طن و6000 قطعة "مخلفات معدنية" – 35 طنًا و 55900 قطعة مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها – 4 أطنان  و10000  كرتونة مواد خام ومنتج نهائي لمخلفات ورقية – 20 طن مواد كيمياوية سائلة تستخدم فى تعبئة أسطوانات الأكسجين – 110 أسطوانات معبأة بالأكسجين الطبي والصناعى معدة للتداول) جميعها مجهولة المصدر بدون بيانات أو موافقة بيئية وغير مسجلة .

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

"مليونير".. ضبط متسول بحوزته دولارات وتامول فى القاهرة

مشهد إيماني بديع.. الملايين يصدحون بالصلاة على النبي في مساجد مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

شرطة التعمير: ضبط 174 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على فلسطينى بزعم تنفيذ عملية طعن فى الخليل

الاتحاد الأوروبى لنقابات العمال يقرر مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويصيب العشرات بالاختناق فى بلدة بيت أمر