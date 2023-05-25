السيطرة على حريق نشب بـ"كشك بقالة" ومحل أحذية بوسط البلد

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق نشب في “كشك بقالة” ومحل أحذية بمنطقة وسط البلد، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقى رجال الحماية المدنية في القاهرة، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من النجدة، باندلاع حريق في كشك بقالة ومحل أحذية بمنطقة الإسعاف بمحيط وسط البلد في القاهرة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية في القاهرة مدعومة بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وإنقاذ السكان والأهالي من النيران، وإخمادها دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.