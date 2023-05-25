نائب وزير الاتصالات: استمرار ورش العمل واللقاءات التفاعلية مع القيادات والعاملين بالمحافظات

لضمان استدامة الأعمال

أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي والمشرف العام على أكاديمية دعم نظم المعلومات والتحول الرقمي، أهمية الدليل الإجرائي لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظات، في ضوء الممارسات العملية والتجارب الدولية لضمان استدامة أعمال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي.

غادة لبيب نائب وزير الاتصالات

- مناقشة النسخة الأولية من الدليل الإجرائي لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي

وكشفت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استمرار ورش العمل واللقاءات التفاعلية مع القيادات والعاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظات، وكافة المعنيين لاستكمال مناقشة الدليل الإجرائي لهذه الوحدات وإصدار النسخة النهائية منه ليكون مرجع استرشادي لمنظومة العمل بالوحدات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تفاعلية عقدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” بمحافظة دمياط للعاملين والقيادات بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي من خمس محافظات وهى دمياط، بورسعيد، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، وذلك لمناقشة النسخة الأولية من الدليل الإجرائي لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظات لضمان استدامة الأعمال.

نائب وزير الاتصالات مع عدد من المشاركين في الورشة

وتأتي الورشة استكمالاً لسلسلة من ورش العمل واللقاءات التفاعلية للعاملين والقيادات بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظات، وذلك فى إطار الدعم الفني المستمر من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لهذه الوحدات بالجهاز الإداري للدولة، واستكمالاً لأنشطة أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي التي أطلقها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 27 مايو 2021.

- أبرز أهداف الورشة

واستهدفت الورشة تعزيز الحوار واستطلاع رؤى ومقترحات العاملين والقيادات بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظات، فضلاً عن آراء نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للخروج بالنسخة النهائية من الدليل الإجرائي للوحدات استناداً على المنهجيات العملية وأفضل الممارسات العالمية، ليشكل مرجعية أساسية لكافة العاملين بتلك الوحدات فى مختلف المحافظات؛ لتعزيز منظومة العمل بالوحدات، بما يسهم في تحقيق التميز التشغيلي وضمان استدامة أعمال التحول الرقمي بمحافظات مصر، وذلك استرشادًا بمنهجية إعداد الدليل الإجرائي لهذه الوحدات بالوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة والذي تم إصداره فى أبريل 2022 بعد سلسلة من ورش العمل وجلسات الاستماع والحوار التفاعلي مع المعنيين.

بعد المشاركين في الورشة

واستعرضت الورشة الإطار العام للدليل الإجرائي المقترح فى ضوء ممارسات وخبرات المشاركين من رؤساء الوحدات والعاملين بها، وناقشت الورشة المهام والتوصيفات الوظيفية، والأطر الحاكمة والعمليات الأساسية لتلك الوحدات وما يميز العمل بالمحافظات. وشهدت الورشة تفاعلاً وتبادل للآراء والخبرات المختلفة حول أفضل الممارسات الواجب اتباعها لتطوير نموذج العمل بالوحدات، وذلك لضمان استدامة أعمال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية بالمحافظات.

اثناء كلمة نائب وزير الاتصالات

وتنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة متكاملة لتقديم الدعم الفني للعاملين والقيادات بتلك الوحدات في الوزارات والهيئات العامة والمحافظات. وتتضمن الخطة بناء هيكل تشغيلي لتلك لوحدات، وتوفير برامج وورش عمل ولقاءات حوارية لبناء القدرات العامة والتخصصية للقيادات والعاملين بها، إضافة إلى أنشطة أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، وإصدار ومراجعة وتطوير دليل إجراءات العمل الموحد بتلك الوحدات.