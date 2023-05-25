الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مباراة اليوم.. تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023

تشكيل تشيلسي المتوقع
تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثاني والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد 

ويحل فريق تشيلسي ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد، في مباراة حاسمة على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.
  • خط الدفاع: تريفوه تشالوباه - تياجو سيلفا – بادياشيلي - بن تشيلويل.
  • خط وسط الملعب: نجولو كانتي - إنزو فيرنانديز – كونور جالاجير.
  • في خط الهجوم: مودريك - كاي هافرتز - مادويكي.

ترتيب مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، ومتفوقًا على ليفربول صاحب المركز الخامس برصيد 66 نقطة.

بينما يتواجد تشيلسي، تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد، حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، خلف كريستال بالاس صاحب المركز الحادي عشر بفارق نقطة واحدة فقط

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بينهما على ملعب "ستامفورد بريدج" في الموسم الحالي 2022-2023، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

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