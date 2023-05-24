موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية من المسابقة.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا

من المقرر أن يكون موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "الأولمبيكو".

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا

ستُذاع مباراة مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا، على قناة AD SPORTS Premium 1.

معلق مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا

سيتولى المعلق الرياضي "عامر عبد الله" مهمة التعليق على أحداث مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا.

ويسعى فريق إنتر ميلان، تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي، في مواصلة نغمة الانتصارات، ومحاولة التتويج بلقب كأس إيطاليا للموسم الحالي 2022-2023.

ويخوض فريق إنتر ميلان مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعدًا ناريًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق فيورنتينا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، من أجل التتويج بلقب كأس إيطاليا هذا الموسم.

مشوار إنتر ميلان وفيورنتينا في كأس إيطاليا

- وكان فريق إنتر ميلان قد تأهل إلى نهائي كأس إيطاليا، بعدما تغلّب على يوفنتوس بنتيجة 2-1 في مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي.

- بينما خطف فريق فيورنتينا بطاقة التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا، بعد الفوز على كريمونيزي بهدفين دون رد في مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي.

- يذكر أن فريق إنتر ميلان قد توّج بلقب كأس إيطاليا 8 مرات في تاريخه، بينما فاز فيورنتينا بالكأس 6 مرات.