الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نابولي يهزم إنتر ميلان بثلاثية في الدوري الإيطالي

نابولي وإنتر ميلان
نابولي وإنتر ميلان

فاز فريق نابولي على ضيفه إنتر ميلان 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف نابولي أندري زامبو أنجويسا وجيوفاني دي لورينزو وجيانلوكا جايتانو في الدقائق 67 و85 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لإنتر ميلان روميلو لوكاكو في الدقيقة 82.

وشهدت المباراة طرد روبيرتو جاليارديني لاعب إنتر ميلان في الدقيقة 41.

ورفع نابولي، الذي توج بلقب الدوري الإيطالي في وقت سابق، رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصدي إنتر عند 66 نقطة في المركز الثالث.

ومن المقرر أن يخوض إنتر ميلان المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها يوم 10 يونيو المقبل في إسطنبول أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

نابولى انتر ميلان الدورى الايطالى روميلو لوكاكو جيوفاني دي لورينزو

الأكثر قراءة

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

تأجيل استئناف "شيرين" على تغريمها 5 ملايين لجلسة 16 يوليو

تحرير 183 محضرًا وإعدام لحوم فاسدة بأربعة مراكز بالغربية

أسعار الدواجن تواصل تراجعها.. والتجار: القوة الشرائية عادت بقوة

افتتاح أعمال الاجتماع الفني حول خواريزمات الكشف الاشعاعي

"الزراعة" تستعد لافتتاح منفذ لبيع السلع الغذائية واللحوم خلال معرض زهور الربيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس

الهباش لـ نتنياهو: سترحل كما رحل كل الغزاة والمحتلين من قبل