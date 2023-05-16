تشكيل ميلان أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا.. عودة لياو

كشف ستيفانو بيولي، المدير الفني لـ ميلان، عن تشكيل فريقه لمواجهة إنتر، في ديربي الغضب، بإياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023.

موعد مباراة إنتر ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة إنتر ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “جوسيبي مياتزا”، معقل فريق “النيراتزوري”.

وتُنقل مباراة إنتر ضد ميلان في دوري أبطال أوروبأ، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD، بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف.

تشكيل ميلان أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ميلان أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا، فشهد عودة البرتغالي رافاييل لياو للمشاركة أساسيًا، بعد تعافيه من الإصابة، التي غيبته عن مباراة الذهاب.

وجاء تشكيل ميلان أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - مالك ثياو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ساندرو تونالي - راضي كرونيتش - براهيم دياز

خط الهجوم: جونيور ميسياس - رافاييل لياو - أوليفيه جيرو

ويغيب الجزائري إسماعيل بن ناصر عن ميلان في مباراة اليوم، بسبب الإصابة.

وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز إنتر على ميلان، بهدفين نظيفين، سجلهما إدين دجيكو وهنريك ميخيتاريان.

وتُقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم السبت 10 يونيو، على ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية، بين الفائز من مواجهة إنتر وميلان الإيطاليين ضد الفائز من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني.

ويستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره ريال مدريد الإسباني، غدًا الأربعاء، على ملعب “الاتحاد”، في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.