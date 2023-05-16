أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر الإيطالي، لمواجهة نظيره ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “جوزيبي مياتزا” مساء اليوم الثلاثاء.

ولم يجري إنزاجي أي تغييرات على تشكيل فريقه عن لقاء الذهاب، حيث يقود الهجوم لاوتارو مارتينيز ويجاوره إيدن دزيكو.

ويجلس على مقاعد البدلاء المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ومارسيلو بروزوفيتش.

تشكيل إنتر.. لا تغييرات من إنزاجي عن لقاء الذهاب أمام ميلان

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: دومفريس، باريلا، هاكان، مخيتاريان، دي ماركو

خط الهجوم: دزيكو، لاوتار

تشكيل ميلان أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ميلان أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان خط الدفاع: دافيد كالابريا - مالك ثياو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ساندرو تونالي - راضي كرونيتش - براهيم دياز

خط الهجوم: جونيور ميسياس - رافاييل لياو - أوليفيه جيرو

ويغيب الجزائري إسماعيل بن ناصر عن ميلان في مباراة اليوم، بسبب الإصابة.