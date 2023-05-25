استشارى أوبئة يكشف حقيقة تعرض العالم لوباء جديد

كشف الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، حقيقة تعرض العالم لوباء جديد، قائلًا: "إنهناك مشكلة في الترجمة قد تكون مقصودة أو غير مقصودة".

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة المذاع عبر فضائية extra news، أن التحذير الذي أعلنه مدير منظمة الصحة العالمية، هو أنه يجب على جميع الدول أن تتعلم من درس جائحة كورونا، لافتًا إلى أن العالم دفع الثمن باهظًا جراء هذه الجائحة يمثل في ضياع أرواحًا بشرية، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية كبيرة وآثار اجتماعية ونفسية وغيرها.

وأوضح استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن العالم يجب أن يتعلم الدرس بأن يكون أكثر استعدادًا لمجابهة أي وباء محتمل قادم، لافتًا إلى أننا نعيش في عالم مليء بالمخاطر، متمثلة في مخاطر حدوث أوبئة، مخاطر تتسبب في إحداث تغير مناخي وآثارها من فيضانات وزلازل، وانتشار أمراض لم تكن معروفة من قبل، معقبًا: "كل هذا قد يعرض البشرية بأنها قد تواجه في أي لحظة خطر ما، سواء وباء أو غيره، ولذلك دعا مدير منظمة الصحة العالمية أن بأن نكون أكثر استعدادًا".