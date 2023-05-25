الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ قانون جنائى: تحرش كلمة مطاطة يجب وضع ضوابط لها حتى لا يوجد بها تنكيل

تحرش
تحرش

أوضح الدكتور محمد درويش، أستاذ القانون الجنائي، تفاصيل موافقة تشريعية النواب من حيث المبدأ على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش، قائلاً: "إن كلمة تحرش هي كلمة مطاطة، وبالتالي يجب وضع ضوابط حتى لا يوجد بها تنكيل".

وأضاف الدكتور محمد درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، عبر فضائية dmc، أنه كلما كان هناك تغليظ للعقوبة أكبر دون ضوابط، سيميل القاضي للبراءة، لأنه يوجد ما يسمى الباعث الجنائي.

وعن الضوابط التي يجب أن تتوافر حتى لا يوجد لبس أو ادعاءات من البعض ضد الآخرين، أكد أنه لابد في الصياغة أن يتم تحديد في المذكرة الإيضاحية وأن يتم ذكر الإيحاءات التي تؤكد التحرش، معقبًا: "مينفعش أقول لواحدة إزيك يا بنتي، وتقول ده بيتحرش بيا، وبالتالي هي كلمة مطاطة، ولذلك يجب أن نضع ضوابط لمنع هذا التحرش".

وأكد أنه كلما تم تغليظ العقوبة، كلما أعطيت للجاني الفرصة للتخلص من الجريمة، وبالتالي يجب معرفة الباعث النفسي والقصد الجنائي، حتى يتمكن القاضي الجنائي من إصدار العقوبة.

 

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