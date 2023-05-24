“كتلة الحوار”.. تدشين أول كيان سياسي منبثق عن الحوار الوطني

أعلن المهندس باسل عادل، نائب وزير الشباب والرياضة السابق، تدشين أول كيان سياسي منبثق عن الحوار الوطني بعنوان “كتلة الحوار” بمشاركة عدد من السياسيين وأساتذة العلوم السياسية بالجامعات.

وقال الكيان الجديد في بيان إنه في يوم 23 مايو 2023 ومن رحم فعاليات الحوار الوطني، تم ميلاد مجلس أمناء "كتلة الحوار" ليكون عنوانا لتحالف بين مجموعة من لبنات (ثمرات) الشعب المصري، ليبرالية الهوى، مصرية الثقافة والهوية، تآلف مصري شعبوي نخبوي مستقل، من مثقفين وأكاديمين وتكنوقراط وسياسيين يجمعهم حب الوطن وإرادة النجاة من الواقع الضيق لأفاق رحبة من الحرية والرفاهة والعدالة.

وأضاف البيان: “لا نقصي أحدًا ونؤمن بالتنافس الحر تحت مظلة القانون؛ وننطلق من شرعية الدستور، التي تؤسس لقوة الشرعية الشعبية، ونعتبر ثورتا (٢٥ يناير و٣٠ يونيو) المكون السياسي لحاضرنا ومستقبلنا، واللتان أسستا لجيل المعرفة السياسية والذي يسعى لأن يؤسس لمرحلة جديدة من النضج والوعي السياسي في منطقة بين التشدد والتهليل”.

ويضم الكيان الجديد مجلس أمناء مكون من 20 عضوًا مؤسسًا، برئاسة باسل عادل.