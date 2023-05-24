الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

تصدر رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الترم الثاني مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا في الساعات الأخيرة من قبل أولياء الأمور وأصحاب الشهادة الثانوية لعام 2023، وتزداد عمليات البحث بكثرة على موقع “جوجل” من قبل الأباء والأمهات وطلاب الصف الأول الثانوي لعام 2023 من محافظات مصر للحصول على رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الترم الثاني ليتمكنوا من معرفة النتيجة بكل سهولة.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الترم الثاني

ويرصد الدستور" في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها للحصول على رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الترم الثاني وخطوات ظهور النتيجة وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الترم الثاني حتى يتمكن جميع الطلبة والطالبات المقيدون بالصف الأول الثانوي من معرفة النتيجة الخاصة بهم بكل سهولة، عقب إعلانها من جانب وزارة التربية والتعليم عن رفعها على الموقع الرسمي الخاص بها الذي تم تخصيصه للحصول على النتيجة، وللدخول أضغط هنا.

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خطوات الحصول على  نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الترم الثاني

يستطيع أولياء الأمور وأصحاب الشهادة الثانوية لعام 2023 الحصول على نتيجتهم بكل سهولة بشكل إلكتروني من خلال السطور التالية يجب تتبعها:

1 -في البداية يقوم ولي الامر أو الطالب المستعلم الدخول إلى موقع الاستعلام عن النتيجة من خلال هذا الرابط أضغط هنا.

2 - ثم يقوم المستعلم عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الترم الثاني بانتقاء المرحلة الثانوية.

3 - ثم تقوم باختيار نتيجة الصف الأول الثانوي.

4 - بعد ذلك يتم انتقاء العام الدراسي.

5 - ثم تقوم باختيار الفصل الدراسي الثاني.

6 - والتأكد من كتابة رقم جلوس الطالب بشكل صحيح في المكان المخصص له.

7 - واخيرًا يتم الضغط على زر "عرض النتيجة".

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