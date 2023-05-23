موعد ظهور نتيجة الأول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الثاني وكيفية الاستعلام عنها

انتهت امتحانات الصف الأول الثانوي في معظم المحافظات منذ أكثر من أسبوع في هذه الأثناء يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني عبر محرك البحث جوجل، للاطمئنان على النتيجة والتمتع بإجازة الصيف في جو خالي من التوتر.

موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج

وفي الوقت ذاته، يشهد موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إقبالاً متزايدًا من قبل الطلاب للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2023 للحصول على درجات الترم الثاني عقب ظهورها.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الثاني

يذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي قد أدوا امتحانات الترم الثاني في اللجان المدرسية التابعة للمديريات التعليمية بمختلف المحافظات، ويتساءل الطلاب عما إذا كانت النتيجة ستظهر عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالدرجات بعد تسجيل بياناتهم، سواء بالاسم فقط، برقم الجلوس أو بالرقم القومي.

لكن على العكس أكدت الوزارة أن نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2023 لن تكون متاحة عبر رابط وزارة التربية والتعليم الذي يخصص لنتائج شهادتي الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وأبناؤنا في الخارج فقط.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الترم الثاني

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كيفية ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الثاني بجميع المحافظات، بإدخال رقم الجلوس والاسم في القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، البحيرة، سوهاج، أسيوط، بني سويف، أسيوط، أسوان، الأقصر، بورسعيد، الإسماعيلية، البحر الأحمر وغيرها.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023

وأوضحت الوزارة أن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 ستظهر في المدارس بالاسم وكذلك برقم الجلوس، عقب اعتمادها رسميًا من المحافظين، كما ستعلنها المديريات التعليمية لكل محافظة على حدة، وليس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي 2023 الفصل الدراسي الثاني

لم تحدد وزارة التربية والتعليم موعد ظهور النتيجة بعد لكن على الطلاب في مختلف مديريات التعليم ترقب إعلان نتائجهم في المدارس المقيدين بها، أو على رابط نتيجة أولى ثانوي 2023 الترم الثاني الخاص بالمديريات التعليمية، حال نشرها.