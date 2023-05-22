بوابة الأزهر للنتائج|نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2023

يبحث الكثيرين عن نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2023 من خلال الموقع الإلكتروني التابع لمشيخة الأزهر والذي تم إطلاقه لخدمة ما يقرب من 1777755 طالب وطالبة من المعاهد الأزهرية في مختلف محافظات الجمهورية وأولياء أمورهم حيث يمكنهم معرفة درجاتهم في كافة المواد الدراسية بشكل إلكتروني.

نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2023

يستطيع طلاب 1 ثانوي أزهري معرفة درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023، وذلك من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال البيانات الشخصية للطالب والمعهد المقيد به ورقم جلوسه في الامتحانات.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب 1 إعدادي بالتعليم الأزهري في كافة المعاهد الأزهرية قد اجريت خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 7 مايو وحتى يوم الثلاثاء 16 مايو 2023 حيث استمرت الامتحانات لمدة 11 يوما فقط في المعاهد الأزهرية والتي تم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب 1 ثانوي ازهري 2023

خطوات إلكترونية بسيطة يقوم بها طلاب 1 ثانوي أزهري في كافة محافظات الجمهورية عبر الشبكة العنكبوتية لمعرفة درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 وذلك بإدخال كافة البيانات اللازمة وهى كما يلي :-

الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة نتائج طلاب المعاهد الأزهرية.

تحديد المرحلة التعليمية الراغب في نعرفة نتائج طلابها ( الثانوية).

اختيار الصف الدراسي المقيد به الطالب.

تحديد الشعبة الدراسية (علمي ، أدبي).

كتابة بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

تدوين رقم الجلوس.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور درجات الطالب في الامتحانات بالتفصيل.

موعد إعلان نتائج طلاب 1 ثانوي أزهر 2023

تعلن نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2023 من خلال بوابة التعليم الأزهري وذلك عقب اعتماد نتائج الطلاب بشكل رسمي والانتهاء رسميا من إجراءات أعمال الكنترول من تصحيح ورصد ومراجعة لضمان حقوق كل طالب في الدرجات التي حصل عليها في كافة المواد الدراسية.

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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023