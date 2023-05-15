الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة السعدية: "الفيزياء تحتاج لتركيز كبير"

طلاب الصف الاول الثانوي
طلاب الصف الاول الثانوي

انتهى منذ قليل طلاب الصف الأول الثانوي في مدرسة السعدية الثانوية العسكرية للبنين، بشارع جامعة القاهرة، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، من أداء امتحان مادة الفيزياء.

 

قال محمد عمر، الطالب بالصف الأول الثانوي في مدرسة السعدية الثانوية العسكرية للبنين، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية لـ"الدستور"، إن الامتحان كان يحتاج لوقت إضافي، نظرا لوجود العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز، وذلك لأنها خاصة بالمتفوقين. معلقا: "الامتحان كان وقته غير كافي".

 

التقت منة عبدالرحمن حلمي، أحد طلاب الصف الأول الثانوي في مدرسة السعدية الثانوية العسكرية للبنين التابعة لإدارة الجيزة التعليمية أطراف الحديث قائلة لـ"الدستور": الامتحان كان يتضمن أسئلة في مستوى الطالب الضعيف وأخرى للمتوسط وفوق المتوسط والمتفوقين، وكانت أسئلة المتفوقين تحتاج لتركيز كبير جدا، وهذا ما جعلنا نشعر بالقلق".

 

وأوضح فريد أحمد، أحد طلاب الصف الأول الثانوي في مدرسة السعدية الثانوية العسكرية للبنين التابعة لإدارة الجيزة التعليمية لـ"الدستور" أن الامتحان كان في مستوى السهل الممتنع، ويحتاج لتركيز كبير.

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طلاب الصف الأول الثانوي مدرسة السعدية الثانوية جامعة القاهرة مادة الفيزياء الصف الأول الثانوي

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