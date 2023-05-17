وفاة أمين مرافق زراعية أثناء امتحانات الصف الأول الثانوي فى بني سويف

نعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفاة أمين مرافق زراعية بمدرسة الحمام الثانوية المشتركة، حدث له حالة إغماء أثناء سير الامتحانات باللجنة الثانية الصف الأول الثانوي مادة أحياء، موجها خالص التعازي لأسرته وأسرة التربية والتعليم، والذي توفاه المولى عز وجل وهو في أداء واجب عمله بإخلاص وتفان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أمحمد عبد التواب، أن صابر محمد حميدة أمين مرافق زراعية بمدرسة الحمام الثانوية المشتركة، وكان يعمل بأمن لجنة الامتحانات اليوم، وقد تم طلب الإسعاف إثر إصابته بمشكلة صحية أثناء عمله، وأفادت الإسعاف بأنه قد توفاه الله، مؤكدا أنه تم عمل الإجراءات اللازمة.

واطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف من وكيل وزارة التربية والتعليم، على التجهيزات والاستعدادات النهائية التي اتخذتها المديرية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام 2022/2023 والتي ستنطلق غد الخميس وتختتم الأربعاء 24 من نفس الشهر، حيث يزيد عدد الطلاب عن 61 ألف طالباً وطالبة الامتحان من خلال 310 لجنة فرعية موزعين على مستوى إدارات التعليم.



ووجه محافظ بني سويف باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.