اعتماد نتيجة امتحان الصفين الأول والثانى الثانوى بمدرسة "مياه بنى سويف"

اعتمدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحان نهاية العام الدراسي 2022/ 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت «دينا» أن المدرسة الفنية تقوم بتخريج فنيين متخصصين وعلى دراية كاملة وذى خبرة بأعمال التشغيل من حيث جودة مياه الشرب والشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، ويرجع ذلك إلى المواد التخصصية التي يقوم بتدريسها متخصصون من الشركة، وذلك يؤدي إلى نقل خبرتهم العملية للطلبة بجانب المواد العلمية، وتؤهلهم لمواكبة التطور في استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في المجالات المختلفة.

وأضافت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تهتم بالتدريب العملي لطلاب المدرسة، والذي هو ضرورة ليكون الطالب مؤهلًا فور تخرجه للالتحاق بسوق العمل كفنى مدرب على أعلى مستوى في تخصصات شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وأن الشركة تسعى إلى توفير كل احتياجات المدرسة في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، واهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني الصناعى.