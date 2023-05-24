الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كرستيان برجر: حجم التبادل التجارى بين مصر وأوروبا تخطى ما قبل "كورونا"

التبادل التجاري
التبادل التجاري

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوروبا تخطى ما قبل كورونا.

وأضاف "برجر"، خلال لقائه مع شاشة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء: أنه عندما ننظر إلى حجم التبادل التجاري المقدر بنحو 25% من الصادرات الخارجية المصرية لصالح الاتحاد الأوروبي على مدار العامين الماضيين، فكان هناك انحدار في حجم التبادل التجاري بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن النسبة ارتفعت مرة أخرى حتى وصلت المعدلات إلى ما قبل كورونا، وتخطت تلك النسبة.

وتابع: شهدنا زيادة كبيرة في حجم الصادرات المصرية لأوروبا، حيث ازداد حجم الصادرات من الغاز والأسمدة للاتحاد الأوروبي، وازداد حجم الواردات من أوروبا. وحاليًا نحاول زيادة ودعم حجم التبادل في مجال الأعمال والاستثمارات؛ فنحن في حاجة إلى زيادة الاستثمار القادم من أوروبا.

واختتم: أما عندما ننظر إلى معدلات الأعوام الماضية نجد أن 38 مليار يورو ودولار من الاستثمارات الأوروبية هنا في مصر، ويعد ذلك بنسبة زيادة 30% في كل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونشهد حاليًا تحسنًا ملحوظًا.

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