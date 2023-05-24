بين المعاناة واللجوء.. "القاهرة الإخبارية" ترصد الوضع الإنساني في السودان

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان: "دمار يطول المنازل وأسواق منهوبة ومستشفيات عاجزة.. الشعب السوداني بين المعاناة واللجوء".

وقال التقرير: "دمار يطول العديد من المنازل وأسواق منهوبة ومستشفيات عاجزة عن علاج المرضى والمصابين، ظروف معيشية صعبة تفاقم معاناة الشعب السوداني في ظل اشتباكات اندلعت من الخامس عشر من أبريل الماضي".

وأضاف: "وضع إنساني دفع أكثر من 250 ألفًا إلى الهرب عبر الحدود متجهين إلى البلدان المجاورة وسط توقعات بفرار المزيد بحثًا عن الأمان، وتشاد صاحبة نصيب كبير من هذا اللجوء، حيث تشير التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة إلى استقبالها ما بين 60 و90 ألف شخص منذ بداية الأزمة".

وكشف التقرير: "رحلة شاقة اتخذها السودانيون إلى حدود تشاد المشتركة مع بلادهم والممتدة مسافة 1400 كيلو مترا، كانت بمثابة طوق نجاة من الموت الذي يحيطهم من جميع الجهات على أرضهم وإن كانت وجهتهم ليست الأوفر حظًا والأكثر استقرارًا فهي تكافح للتعامل مع نحو 600 ألف لاجئ معظمهم سودانيون فرّوا من موجات عنف سابقة في بلادهم".