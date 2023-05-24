الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بين المعاناة واللجوء.. "القاهرة الإخبارية" ترصد الوضع الإنساني في السودان

الوضع الإنساني في
الوضع الإنساني في السودان

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان: "دمار يطول المنازل وأسواق منهوبة ومستشفيات عاجزة.. الشعب السوداني بين المعاناة واللجوء".

وقال التقرير: "دمار يطول العديد من المنازل وأسواق منهوبة ومستشفيات عاجزة عن علاج المرضى والمصابين، ظروف معيشية صعبة تفاقم معاناة الشعب السوداني في ظل اشتباكات اندلعت من الخامس عشر من أبريل الماضي".

وأضاف: "وضع إنساني دفع أكثر من 250 ألفًا إلى الهرب عبر الحدود متجهين إلى البلدان المجاورة وسط توقعات بفرار المزيد بحثًا عن الأمان، وتشاد صاحبة نصيب كبير من هذا اللجوء، حيث تشير التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة إلى استقبالها ما بين 60 و90 ألف شخص منذ بداية الأزمة". 

وكشف التقرير: "رحلة شاقة اتخذها السودانيون إلى حدود تشاد المشتركة مع بلادهم والممتدة مسافة 1400 كيلو مترا، كانت بمثابة طوق نجاة من الموت الذي يحيطهم من جميع الجهات على أرضهم وإن كانت وجهتهم ليست الأوفر حظًا والأكثر استقرارًا فهي تكافح للتعامل مع نحو 600 ألف لاجئ معظمهم سودانيون فرّوا من موجات عنف سابقة في بلادهم". 

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

العثور على مصاب بعدة طعنات بأحد شوارع الإسماعيلية

العثور على شاب مصاب بطعنات في الشارع بالإسماعيلية

بعد اتهامات بسمة بوسيل لها أنها سبب طلاقها من تامر حسني.. من هي هالة عمر

غلق 7 منشآت تجارية وضبط 250 حالة إشغال خلال حملة موسعة بالإسكندرية

تحقيقات النيابة في مقتل مسن على يد ابن شقيقه في الوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟