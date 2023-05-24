تونس تعلن توقيف 37 شخصا بعد إحباط محاولة هجرة غير شرعية

أعلنت السلطات التونسية، الثلاثاء، توقيف 37 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، بعد إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر.

جاء ذلك في بيان نشره الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي عبر صفحته على "فيسبوك".

وأوضح الجبابلي أن وحدات الحرس الوطني تمكنت خلال ليلة الاثنين/ الثلاثاء في بن عروس (شمال)، وفي جبنيانة (ولاية صفاقس)، من إلقاء القبض على 37 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، "كانوا يتحضرون لاجتياز للحدود البحرية خلسة".

وأضاف: "تم ضبط 4 أشخاص تونسيين مطلوبين لوحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، في أعقاب سعيهم إلى مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة".

وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس ودول إفريقية أخرى.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا تجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد ومختلف دول المنطقة.