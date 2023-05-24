الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تونس تعلن توقيف 37 شخصا بعد إحباط محاولة هجرة غير شرعية

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

أعلنت السلطات التونسية، الثلاثاء، توقيف 37 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، بعد إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر.

جاء ذلك في بيان نشره الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي عبر صفحته على "فيسبوك".

وأوضح الجبابلي أن وحدات الحرس الوطني تمكنت خلال ليلة الاثنين/ الثلاثاء في بن عروس (شمال)، وفي جبنيانة (ولاية صفاقس)، من إلقاء القبض على 37 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، "كانوا يتحضرون لاجتياز للحدود البحرية خلسة".

وأضاف: "تم ضبط 4 أشخاص تونسيين مطلوبين لوحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، في أعقاب سعيهم إلى مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة".

وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس ودول إفريقية أخرى.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا تجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد ومختلف دول المنطقة. 

الأكثر قراءة

تصرف بالزيادة.. مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2023

رون ديسانتيس يطلق حملة رئاسية على تويتر مع إيلون ماسك

أدعية الفجر اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

عبدالحليم قنديل: الهجوم المضاد هو الفرصة الأخيرة لأوكرانيا والغرب

فى ذكرى رحيل إسماعيل يس.. تعرف على قصته مع أصدقائه الأربعة

تونس تعلن توقيف 37 شخصا بعد إحباط محاولة هجرة غير شرعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى