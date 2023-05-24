الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الاستخبارات الأوكرانية: هجومنا المضاد سيبدأ قريبا

رئيس الاستخبارات
رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية

أكد رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الأوكراني المضاد سيبدأ قريبا.

وقال بودانوف إن هناك حاجة إلى "مزيد من الأسلحة، وهذا ينطبق بشكل خاص على الطائرات المقاتلة الغربية".

وأضاف بودانوف، في حديث لوسيلة إعلامية يابانية، أنه لا يزال العديد من المدنيين تحت الاحتلال الروسي، ولا يمكن إضاعة المزيد من الوقت، لدينا بالفعل الحد الأدنى الضروري من الأسلحة، ولا يسعني إلا أن أقول إن الهجوم المضاد سيبدأ قريبا.
وأشار إلى أنه من أجل تحرير الأرض من الغزاة هناك حاجة إلى مزيد من الأسلحة وهذا ينطبق بشكل خاص على الطائرات المقاتلة الغربية.

على صعيد المعارك، أحرزت القوات الأوكرانية تقدما طفيفا على أطراف مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، التي زعمت موسكو سيطرتها الكاملة عليها، وفقا لنائب وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار.

وأوضح ماليار أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة، وإن القتال مستمر في الضواحي، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

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