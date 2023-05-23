الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المؤبد لمتهم بإطلاق النار على شخصين وإحراز بندقية آلية بسوهاج

إطلاق النار
إطلاق النار

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ى" بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بإطلاق النار على المجنى عليهما "م.ع" و"م.د" مما تسبب في إصابتهما، وكذلك إحراز بندقية آلية وذخيرة دون ترخيص، بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبدالعال.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جزيرة شندويل، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليهما بعد إطلاق النار عليهما من بندقية آلية بدائرة المركز، وكشفت التحريات عن حدوث مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليهما بسبب معاتبة المجنى عليهما للمتهم فى خلافات الجيرة، فقام المتهم بإطلاق النار عليهما مما تسبب في إصابتهما، ووجهت إليه النيابة أيضا تهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص. 

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

 

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