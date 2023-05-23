الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز سيدة بتهمة تهريب عملات أجنبية فى مطار القاهرة الدولى

جريدة الدستور

قررت نيابة النزهة حجز سيدة على ذمة التحريات، بتهمة تهريب عملات أجنبية في مطار القاهرة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما لجأت سيدة لحيلة ماكرة لتهريب العملات الأجنبية بمطار القاهرة، عن طريق إخفائها أسفل طيات ملابسها، إلا أن الأجهزة الحديثة بمطار القاهرة كشفتها، واعترفت بمحاولتها تهريب العملات لخارج البلاد.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ ومن خلال التعامل الفني من ضبط (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة القاهرة) لحيازتها (مبالغ مالية "عملات أجنبية") كانت مخبأة أسفل طيات ملابسها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتها البلاد.

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