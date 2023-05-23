حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-5-2023 فى محافظات مصر

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية زاد بحث الكثيرين عن أخبار حالة الطقس ودرجات الحرارة من أجل الاستعداد الجيد قبل الخروج من المنزل.



حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في محافظات مصر

يستعرض موقع الدستور، في التقرير التالي، لمتابعيه، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في محافظات مصر.

يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل في الصباح الباكر، حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد طقس الثلاثاء فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-5-2023



درجات الحرارة في القاهرة 34 21

درجات الحرارة في الإسكندرية 27 18



العاصمة الإدارية 34 20

6 أكتوبر 33 20

بنها 34 21

دمنهور 33 20

المنصورة 33 19

الزقازيق 34 21

شبين الكوم 34 21

طنطا 33 20

دمياط 29 19

بورسعيد 30 20

الإسماعيلية 33 20

السويس 32 21

العريش 30 18

رفح 30 18

رأس سدر 34 20

نخل 32 13

كاترين 30 11

الطور 33 22

طابا 32 20

شرم الشيخ 36 23

العلمين الجديدة 26 18

مطروح 24 19

السلوم 25 18

سيوة 30 20

رأس غارب 35 23

الغردقة 36 23

سفاجا 36 22

مرسى علم 36 23

شلاتين 32 23

حلايب 31 24

أبو رماد 29 23

رأس حدربة 29 23

الفيوم 35 22

بني سويف 35 22

المنيا 36 23

أسيوط 36 23

سوهاج 38 23

قنا 40 24

الأقصر 41 23

أسوان 42 25

الوادي الجديد 39 23

أبو سمبل 40 24

