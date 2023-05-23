الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-5-2023 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية زاد بحث الكثيرين عن أخبار حالة الطقس ودرجات الحرارة من أجل الاستعداد الجيد قبل الخروج من المنزل.
 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في محافظات مصر 

يستعرض موقع الدستور، في التقرير التالي، لمتابعيه، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في محافظات مصر. 

يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل في الصباح الباكر، حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد طقس الثلاثاء فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. 

استشارى طب وقائى يكشف أمراض الصيف الشائعة وطرق الوقاية منها

الصدفية والطقس الحار.. نصائح للحفاظ على صحة بشرتك خلال فصل الصيف

بيان درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-5-2023 
 

درجات الحرارة في القاهرة 34 21

درجات الحرارة في الإسكندرية 27 18

العاصمة الإدارية 34 20
6 أكتوبر 33 20
بنها 34 21
دمنهور 33 20
المنصورة 33 19
الزقازيق 34 21
شبين الكوم 34 21
طنطا 33 20
دمياط 29 19
بورسعيد 30 20
الإسماعيلية 33 20
السويس 32 21
العريش 30 18
رفح 30 18
رأس سدر 34 20
نخل 32 13
كاترين 30 11
الطور 33 22
طابا 32 20
شرم الشيخ 36 23
العلمين الجديدة 26 18
مطروح 24 19
السلوم 25 18
سيوة 30 20
رأس غارب 35 23
الغردقة 36 23
سفاجا 36 22
مرسى علم 36 23
شلاتين 32 23
حلايب 31 24
أبو رماد 29 23
رأس حدربة 29 23
الفيوم 35 22
بني سويف 35 22
المنيا 36 23
أسيوط 36 23
سوهاج 38 23
قنا 40 24
الأقصر 41 23
أسوان 42 25
الوادي الجديد 39 23
أبو سمبل 40 24
 

 

txt

أخبار فاتتك|مصر وعمان توقعان اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى.. وإغلاق ميناء نويبع لسوء الطقس

txt

"الطقس الحار".. كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على صحة الإنسان؟

حالة الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تفاصيل حالة الطقس بيان درجات الحرارة اليوم بيان درجات الحرارة درجات الحرارة في القاهرة درجات الحرارة في الإسكندرية

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

التخطيط: توجيه المنح الأجنبية لتنفيذ المشروعات التنموية

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى البنوك المصرية

وكيل "خطة النواب": 31 مليار جنيه لدعم مستفيدي"تكافل وكرامة" بالموازنة الجديدة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-5-2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس